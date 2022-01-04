В РЖД рассказали о самых необычных вещах, которые забывают в поездах

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В 2021 году специальный сервис РЖД по поиску забытых вещей помог вернуть более 37 тысяч предметов. В пресс-службе перевозчика «Вечерней Москве» рассказали о вещах, которые чаще всего забывают в поездах, а также о самых необычных находках.

По данным РЖД, чаще всего пассажиры забывают в вагонах головные уборы, предметы одежды, косметические принадлежности, документы, гаджеты, а также детские игрушки.

Однако время от времени в поездах обнаруживает и необычные находки. Обычно они носят сезонный характер.

— Зимой в поездах обнаруживали тюбинг, коньки, пуховый платок и термос. Весной работники поездных бригад находили в вагонах саженцы цветов. А среди находок летнего периода можно отметить гамак, сумку-холодильник, пляжный зонт, наборы удочек. Осенью пассажиры забывали в поездах дыхательный карандаш, осенние ботинки, кожаный пояс от дубленки, — рассказали в РЖД.

Во вторник, 4 января, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об основных проектах, связанных с развитием транспортной инфраструктуры столицы. По его словам, минувший год стал одним из самых успешных в развитии транспортной системы столицы. В 2021 году в Москве открыли восемь вокзалов и 12 новых станций метро, а также построили более 90 километров дорог.