Коттеджный поселок с социальными объектами построят в Новой Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, поселение Краснопахорское, деревня Софьино Карта всех событий

Коттеджный поселок с объектами социальной инфраструктуры возведут в деревне Софьино поселения Краснопахорского в Троицком административном округе (ТАО) столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста в понедельник, 17 января.

В комитете отметили, что соответствующий проект строительства уже одобрили в градостроительно-земельной комиссии (ГЗК), которую возглавляет мэр города Сергей Собянин.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что общая площадь недвижимости составит почти 118 тысяч квадратных метров. Здесь смогут приобрести жилье порядка 1,9 тысячи горожан.

Помимо этого, на территории поселка возведут детский сад на 125 воспитанников и общеобразовательную школу на 230 учеников.

Также предусмотрена возможность строительства торгового центра со спортивным комплексом и водозаборного узла. Это позволит создать свыше 17 рабочих мест, цитирует агентство городских новостей «Москва» сообщение ведомства.

До этого стало известно, что в ТиНАО до конца года инвесторы построят более тридцати социальных объектов.