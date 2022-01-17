Мануальный терапевт назвал боль в пояснице симптомом штамма COVID-19 «омикрон»

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Болевые ощущения в области поясницы свидетельствуют об инфекционном заболевании, в том числе о новом агрессивном штамме коронавируса «омикрон». Такое мнение выразил мануальный терапевт Андрей Кабычкин в понедельник, 17 января.

Такую боль специалист назвал миалгией. По его словам, существует более 200 причин подобных неприятных ощущений, из-за чего при обнаружении симптома следует немедленно обратиться к врачу.

— Правильный и достоверный диагноз можно сделать только при наличии теста. Врач должен оценивать наличие тех или иных симптомов, ставить диагноз и на основании этого назначать адекватное лечение, — заявил Кабычкин.

Среди тех, кто в большей степени рискует обнаружить у себя такое проявление новой мутации коронавирусной инфекции, врач выделил лиц старше 60 лет и имеющих низкий уровень иммунитета, передает его слова газета «Известия».

На днях в беседе с «Вечерней Москвой» врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что две трети населения планеты переболеют штаммом коронавируса «омикрон». Устоят перед этим вариантом COVID-19 только не восприимчивые к инфекции люди.