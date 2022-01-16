Доктор Мясников объяснил, почему нельзя лечить «омикрон» в больнице

Фото: Youtube / Доктор Мясников

Две трети населения планеты переболеют штаммом коронавируса «омикрон». Устоят перед этим вариантом COVID-19 только не восприимчивые к инфекции люди. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказал врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, избежать заражения «омикроном» не смогут даже вакцинированные.

— То, что мы все переболеем «омикроном», это очевидно. И вакцинированные, и не вакцинированные. Процентов 60–70 населения. Не заболеют генетически устойчивые к инфекциям люди и те, у которых достаточно сильный иммунитет, чтобы не подхватить ОРЗ. «Омикрон» — это банальное ОРЗ. От него умирают единицы. Все смерти сегодня от «дельты», «беты» и других штаммов. Не от «омикрона», — рассказал врач.

Мясников убежден, что заболевшие новым штаммом коронавируса должны сидеть дома. Госпитализация таких пациентов способна усугубить их состояние.

— Мы можем, конечно, больного с ОРЗ уложить в больницу. Только там он «профилактично» получит хорошую вирусную нагрузку в виде «дельты» и умрет в больничных коридорах. И мы скажем, что это смерть от «омикрона». Но это не так, это искусственно. Поэтому очень важно понимать, что больных с «омикроном» надо просто изолировать дома. Я не говорю лечить: ОРЗ не лечится. Просто изолировать на два–три дня, — сказал собеседник «ВМ».

В пятницу, 14 января, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предупредил о возросшем риске повторного заболевания коронавирусом из-за штамма «омикрон». До этого глава Минздрава сообщил, что большинство пациентов с COVID-19 сейчас проходят лечение в домашних условиях.