Участок для постройки школы-гиганта в Троицке находится вне особо охраняемых территорий

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Участок для строительства школы на 2,1 тысячи учеников в Троицке располагается вне особо охраняемых природных территорий. Об этом в понедельник, 17 января, рассказал руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

— В настоящий момент ведется строительство общеобразовательной школы с подъездной дорогой в городском округе Троицк. Социальное учреждение рассчитано на 2,1 тыс. мест (800 мест для начальной школы и 1,3 тыс. мест для основной и старшей школы). Завершить строительство и сдать объект в эксплуатацию планируется в 2023 году, — передает его слова агентство городских новостей «Москва».

Жидкин отметил, что школа поможет устранить дефицит ученических мест, а вырубка лесов для ее строительства не нанесет вреда экосистеме Троицка. Место ее размещения было выбрано с учетом генплана города и максимального охвата людей, а также удобной транспортной доступности.

— По проекту планировки территории и проекту межевания под размещение школы в период с 17 января 2018 года по 14 февраля 2018 года проводились публичные слушания. За это время поступило 8 тысяч 966 предложений и замечаний участников публичных слушаний, из которых 6 тысяч 180 поддержали проект. Заключение и протокол публичных слушаний выложены в открытом доступе на сайте администрации городского округа Троицк в Москве, — резюмировал он.

Накануне сообщалось, что в ТиНАО до конца года инвесторы построят более 30 социальных объектов. Отмечается, что появятся 15 детских садов на 2775 мест, 13 школ на 10 945 мест и 3 поликлиники, рассчитанные на 325 посещений в смену. Кроме того, будут построены две школы-гиганта в Десеновском и Сосенском поселениях. Рядом с деревней Рассказовкой возведут школу на 2,1 тысячи учеников.