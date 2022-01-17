Возведение объектов Северного дублера Кутузовского проспекта завершили на 85 процентов

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Северный дублёр Кутузовского проспекта Карта всех событий

Готовность части объектов Северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП) в столице оценивается на 85 процентов. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в понедельник, 17 января.

Он напомнил, что возведение магистрали — один из приоритетных проектов развития транспортной ситуации в городе. Первая платная бессветофорная дорога позволит снизить поток на Кутузовском проспекте и Можайском шоссе.

— В строительство новой трассы инвестируют более 50 миллиардов рублей. В настоящее время собрано и поднято на временные опоры пролетное строение эстакады, которая в будущем позволит заехать на СДКП с внешней стороны МКАД. Кроме того, полностью собрано металлическое пролетное строение эстакады позволяющей съехать с дублера на внешнюю сторону кольцевой дороги, — заявил заммэра.

Ефимов добавил, что в настоящий момент специалисты продолжают активное возведение тоннеля под Молодогвардейской улицей, глубина которого составит 19 метров. Также строители армируют и бетонируют ламповый участок и устанавливают систему гидроизоляции на 56-м километре столичной кольцевой магистрали.

На днях стало известно, что первый участок Южной рокады в Москве завершен на 40 процентов.