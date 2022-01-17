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В Москве отметили значение Russpass для предпринимателей в сфере туризма

Виктория Сикерина

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В Москве отметили значение Russpass для предпринимателей в сфере туризма
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Тысяча российских организаций стали участниками цифрового туристического сервиса Russpass. Среди них туроператоры, экскурсионные бюро, заведения общественного питания, гостиницы и многие другие представители сферы туризма. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в понедельник, 17 января.

Она отметила, что тысячным присоединенным пользователем программы стал туроператор из Иркутской области, который предлагает маршруты по региону и Бурятии.

— Объединив их возможности, Russpass способствует увеличению турпотока в Москву и другие регионы. На фоне пандемии он стал дополнительным инструментом для развития внутреннего туризма, — заявила заммэра.

Сергунина добавила, что участниками сервиса за годы его существования стали Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ), столичные парки «Царицыно» и «Зарядье», Московский зоопарк, Музей русского импрессионизма и другие.

В минувшем году к Russpass присоединились киностудия «Союзмультфильм», Политехнический музей, Московский художественный театр имени Чехова, Государственный музей Л. Н. Толстого и многие другие площадки.

Накануне стало известно, что специалисты цифрового туристического сервиса Russpass вместе с российскими заведениями общественного питания разработали систему скидок на обслуживание. Такой услугой уже можно воспользоваться в 33 ресторанах.

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