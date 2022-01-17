Юрист рассказала о запрещенных для хранения на балконе вещах

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Приказ Министерства строительства России «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями» начнет действовать 1 марта текущего года. Согласно документу, в стране изменятся правила хранения вещей на балконах. Подробнее об этом рассказала адвокат Елена Кудерко в понедельник, 17 января.

Так, к общему имуществу многоквартирного жилого дома будут относить балконную плиту, а не сам балкон. Теперь жители смогут отремонтировать козырьки, ограждения и парапеты конструкции только за свой счет. Такое решение позволит сохранить единую стилистику внешнего облика многоэтажки.

Однако изменения затронут и порядок хранения вещей на балконе.

— Пожарные нормативы запрещают хранить на балконе горюче-смазочные, взрывоопасные, иные легковоспламеняющиеся вещества, как потенциальные источники самовозгорания. Также запрещается хранить на балконах тяжеловесную мебель, бытовую технику, устанавливать без крепления к стене фасада здания кондиционеры, — заявила Кудерко в беседе с агентством экономической информации «Прайм».

Ранее партнер юридической компании «Генезис» Василий Сосновский предупредил, что хранение личных вещей в подъезде жилого дома грозит штрафом из-за возможного нарушения правил пожарной безопасности.