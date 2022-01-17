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Более тысячи раз арендовали помещения для мероприятий с помощью сервиса «Вместе с культурой»

Михаил Алимов

Город
Более тысячи раз арендовали помещения для мероприятий с помощью сервиса «Вместе с культурой»
Фото: Денис Кондратьев / Вечерняя Москва

В Москве более тысячи мероприятий прошли в помещениях, арендованных с помощью сервиса «Вместе с культурой». Общее время аренды превысило семь тысяч часов.

— Задача сервиса «Вместе с культурой» на mos.ru — создавать все условия, чтобы в Москве проходило как можно больше интересных культурных и образовательных мероприятий. За время работы сервиса на арендованных площадках состоялось уже 1080 мероприятий, — рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

По его словам, уже сейчас в сервисе можно оставлять обратную связь по выбранным площадкам. Почти половину арендованных помещений составляют библиотеки в разных частях города. В ЦАО провели 263 мероприятия в библиотеках, более 200 — в Северном и Зеленоградском округах. Помимо библиотек, горожане арендуют музеи и культурные центры.

Чтобы забронировать помещение в сервисе «Вместе с культурой», необходимо в разделе «Услуги» на mos.ru открыть подраздел «Культура, спорт, отдых» и перейти к услуге «Аренда городских пространств», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в 2022 году московская Госинспекция по недвижимости проведет свыше 80 бесплатных вебинаров на тему имущественно-земельных отношений. Они должны помочь уменьшить количество правонарушений в этой сфере.

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