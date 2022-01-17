Глава МИД Японии надеется на прогресс в совместной деятельности с РФ на Курилах

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Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в понедельник, 17 января, заявил, что надеется на прогресс в диалоге с Россией по вопросу совместной деятельности на Курильских островах.

— Необходимо вести тесный диалог между лидерами и главами МИД для расширения диалога на основании имеющихся договоренностей, в том числе на основании достигнутого в Сингапуре соглашения и совместной декларации между Японией и СССР, — цитирует министра РИА Новости.

В результате ряда поражений в Русско-японской войне Российская империя подписала в 1905 году договор с Японией, согласно которому последняя приобрела права на часть Курильской гряды. В июне 1941 года страны гитлеровской коалиции объявили войну СССР. Япония напала на США как на союзника СССР в декабре 1941 года, фактически уничтожив американскую базу Перл-Харбор в Тихом океане. Через три месяца после победы над Германией СССР объявил войну Японии и ввел войска на Южные Курилы, после чего Япония прекратила боевые действия. 8 сентября 1951 года в США был подписан мирный договор между Японией и союзниками, согласно которому Япония отказалась от прав на Курильские острова.