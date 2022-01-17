Поклонники заподозрили Харламова в очередном разрыве отношений

Фото: instagram/garikkharlamov

Юморист и шоумен Гарик Харламов встречается с актрисой Катериной Ковальчук. Однако в последнее время в Сети появилось много слухов о разладе в отношениях знаменитостей.

Так, недавно девушка отправилась в отпуск на курорт вместе с друзьями. При этом возлюбленный не поехал с ней. Сейчас комик проводит время дома и восстанавливается после госпитализации в медучреждение.

— Когда захотите всем угодить, начните с себя. Мечтайте! Жизнь слишком… одна, — загадочно написала Ковальчук в личном блоге в Instagram под одним из последних постов.

Также уточняется, что актриса отписалась от страницы своей пассии в социальных сетях.

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус неоднократно жаловалась на сильную усталость из-за объема работы и отсутствия отпуска на протяжении двух лет. По словам девушки, плотный график дал о себе знать и привел к нервному срыву. Без помощи врачей в данной ситуации не обошлось. Асмус пришлось ставить капельницу от переутомления. После артистка решила отправиться на отдых в Дубай.