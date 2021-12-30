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«Психанула и взяла билеты в Дубай»: Асмус улетела на курорт после нервного срыва

Виктория Сикерина

Общество
«Психанула и взяла билеты в Дубай»: Асмус улетела на курорт после нервного срыва
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус неоднократно жаловалась на сильную усталость из-за объема работы и отсутствия отпуска на протяжении двух лет. Девушка непрерывно снимается в кино, участвует в театральных поставках, посещает светские мероприятия и появляется на обложках журналов, из-за чего времени на себя не остается.

По словам артистки, такой плотный график дал о себе знать и привел к нервному срыву. Без помощи врачей в данной ситуации не обошлось. Асмус пришлось ставить капельницу от переутомления.

— Короче, я психанула и взяла билеты в Дубай. Дорого я так понервничала. Поездка стала настолько неожиданной, что, когда я ехала с дочкой в аэропорт, у меня даже не было забронированного отеля. В общем, я тут. Пока ничего не понимаю. У меня эмоциональная акклиматизация к слову выходной, — написала актриса на странице в социальной сети Instagram.

Накануне Кристина Асмус решила вспомнить свое спортивное прошлое. Она облачилась в топ и алые лосины. Наряд подчеркнул все изгибы фигуры звезды. Артистка попросила свою сестру Карину запечатлеть ее прыжок.

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