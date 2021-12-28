«Фигура — огонь»: Асмус предстала в облегающих лосинах и топе

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Актриса Кристина Асмус решила вспомнить свое спортивное прошлое. Она облачилась в топ и алые лосины в облипку. Наряд подчеркнул все изгибы фигуры звезды. Артистка попросила свою сестру Карину запечатлеть ее прыжок.

— Она его сделать не может, а Карина — мастер спорта по спортивной гимнастике. Я не делала этот прыжок лет 15, но он мне не кажется очень сложным, — рассказала Асмус подписчикам на видео в Instagram.

Актриса повернулась спиной к камере и совершила прыжок, поджав колени к груди. При этом она не размыкала руки.

Поклонники восхитились фигурой Асмус и ее спортивным способностям.

«Ты хорошо прыгнула»; «Красотка»; «Молодец»; «Шикарная»; «Фигура — огонь», — написали пользователи.

Недавно Асмус заподозрили в романе с молодым актером. Звезда развелась с юмористом и шоуменом Гариком Харламовым в 2020 году. С того момента СМИ и поклонники приписывают ей романы со многими представителями отечественного шоу-бизнеса. На этот раз пресса заподозрила Асмус в любовных отношениях с актером Романом Евдокимовым, который на шесть лет младше ее.