Доклинические исследования вакцины МГУ пройдут в институте Минобороны

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Доклинические исследования препарата для вакцинации от коронавирусной инфекции Московского государственного университета им. Ломоносова состоятся на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны России. Об этом в понедельник, 17 января, сообщили в пресс-службе МГУ.

В вузе напомнили, что работу над вакциной ведут специалисты университета совместно с РАН.

— МГУ имени М. В. Ломоносова и группа компаний «Р-Фарм» объявляют о том, что доклинические исследования по оценке эффективности на модели инфекции SARS-CoV-2 поливалентной рекомбинантной вакцины от коронавируса пройдут в 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны РФ, — цитирует сообщение ТАСС.

2 января директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что назальная вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот и станет доступной для жителей России через три–четыре месяца. Также он рассказал, что такая вакцина эффективна от нового штамма COVID-19 «омикрон».