Пассажиры МЖД за 2021 год забыли в 5,5 раза меньше вещей

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице за 2021 год на объектах инфраструктуры Московской железной дороги (МЖД) было найдено 78 забытых вещей, что в 5,5 раза меньше, чем в прошлом году. Также незначительно снизилось количество правонарушений против объектов магистрали. Об этом в понедельник, 17 января, сообщили в пресс-службе МЖД.

— В 2021 году на Московской железной дороге зарегистрировано 438 противоправных действий в отношении объектов железнодорожного транспорта, что на пять процентов меньше, чем в 2020 году. Кроме того, на объектах железнодорожной инфраструктуры обнаружено 78 оставленных без присмотра предметов. Это в 5,5 раза меньше, чем в 2020 году, — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

По словам представителей МЖД, забытые вещи создают проблемы для движения поездов, так как они задерживаются для осмотра оставленных предметов правоохранительными органами.

— Незаконное вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта оказывает негативное влияние на работу столичной магистрали, в том числе на движение пассажирских поездов, и влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность, — резюмировали в пресс-службе.

До этого были названы самые необычные предметы, забытые в аэропортах Москвы в новогодние праздники. Среди них метровый деревянный меч, коробочка с зубными протезами, клетка для животных и горные лыжи.