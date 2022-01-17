Почти 22 тысячи москвичей стали участниками вебинаров по саморазвитию 

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Одна из самых популярных тем вебинаров Московской службы психологической помощи — саморазвитие, по ней в 2021 году было проведено более 600 онлайн-встреч. Психолог Денис Хакимов рассказал подробнее, как на пути к себе может помочь творчество и каким образом оно расширяет кругозор.

— Творчество — очень широкая и разнообразная сфера. Она не ограничивается только искусством, хоть и проявляется наиболее ярко именно в нем. Человек, подходящий нестандартно к работе или хобби, также проявляет креативность, которая, в свою очередь, обогащает деятельность новыми подходами, идеями, переживаниями, — отметил он.

По словам психолога, различные виды досуга развивают внутренний мир, обогащают восприятие, дают возможность опробовать новые художественные стили и навыки.

Среди развивающихся сторон индивидуальности через творчество Акимов выделил эмоции, интеллект и эстетические предпочтения.

— Также давно известно, что творчество помогает справиться со стрессом. Во время рисования или любого другого увлекательного занятия снижается уровень кортизола — гормона стресса. Важен именно сам процесс, а не подготовка человека, — пояснил специалист.

Однако, подчеркнул Хакимов, не только сфера изящности позволяет проявлять творческую жилку. Стоит понимать, что нестандартность мышления, возможность находить необычные пути решения вопросов, способность увидеть ситуацию под новым углом – не врожденное качество, а развиваемый навык. Этого можно достичь различными путями. Среди них эксперт выделил положительное самовосприятие, расширение кругозора, акцент на процессе и поиск нового в повседневном.

— Стереотипность будничных дней надевает на глаза шоры, мешает увидеть необычное. Постарайтесь выйти за рамки привычного, посмотреть на знакомые вещи немного по-другому. К примеру, придумать интересное, но конструктивное применение ложки, — заключил он.

Ранее сообщалось, что с начала 2021 года в столичные семейные центры обратились около 20 тысяч семей, все они пришли с похожим запросом — наладить отношения между родителями и детьми.