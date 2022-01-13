В столичных семейных центрах помогли около 20 тысячам семей наладить детско-родительские отношения

Фото: pexels.com / Maryia Plashchynskaya

С начала 2021 года в столичные семейные центры обратились около 20 тысяч семей, все они пришли с похожим запросом — наладить отношения между родителями и детьми. «Не знаю, как реагировать на поведение ребенка, часто злюсь и молча ухожу», — рассказывали многие. По словам психологов, большинство взрослых избегают конфликтов со своими детьми и стараются не проявлять эмоций. Но такая модель не способствует развитию доверительных отношений. Почему молчание родителей плохо влияет на детей, рассказала психолог филиала «Тропарево-Никулино» семейного центра «Доверие» Виктория Стальнова.

В семейный центр обратилась семья Трифоновых. Встревоженные родители рассказали, что отношения с сыном-подростком в последнее время не складываются. Любая попытка со стороны родителей наладить общение заканчивается конфликтом. Чтобы разобраться в ситуации, специалист порекомендовала супругам посетить групповые тренинги центра в рамках проекта «Профессионалы — семьям Москвы».

Подобные занятия проходят в каждом семейном центре. Они помогают укрепить отношения между родителями и ребенком. В процессе занятий мамы и папы становятся более чувствительными к своим детям, учатся относиться к ним безоценочно, с пониманием, создавая атмосферу принятия, в которой ребенок может чувствовать себя в безопасности. Групповые тренинги помогли семье Трифоновых осознать свою ошибку в отношениях с сыном и скорректировать реакции в спорных ситуациях.

— Стоит понимать, что молчание в конфликте — некая пассивно-агрессивная форма эмоционального насилия, проявляя которую, вы явно не выражаете свои мысли и чувства, не доносите информацию, которую должен усвоить ребенок. Дети не понимают, почему родитель молчит и что нужно делать, чтобы молчание прекратилось, — говорит психолог.

Фото: Pixabay

Молчание увеличивает непонимание

Ребенок, на которого «молчат», становится более тревожным и уязвимым, неуверенным в себе, ведь его плохие поступки или негативные эмоции не сопровождались объяснением родителя, почему это хорошо или плохо, а родители лишь уходили от ответа, думая, что ребенок достаточно зрел, чтобы осознать все самостоятельно.

Помните ли вы в своем детстве, что на какое-то ваше действие родители молчали? Что вы чувствовали в этот момент? К сожалению, молчание как форма наказания — это довольно распространенный способ воспитания. Многие люди рассказывают, что прошли через такой тяжелый опыт в своем детстве, и считают, что это одно из самых страшных испытаний, которое им довелось пережить. Родители ошибочно думают, что опускаться до словесных оскорблений и физических наказаний — это слишком, а молчание — хорошая форма воспитания. Именно молчанием родитель увеличивает пропасть непонимания с ребенком.

Фото: Pexels / Gustavo Fring

Выстраиваем доверительные отношения

Будьте рядом с ребенком. Не стоит уходить, завершая диалог молчанием, особенно когда конфликт или эмоции обострились. Останьтесь вместе с ребенком, дайте понять, что вы готовы выслушать.

В чем причина. Задумайтесь: как вам кажется, должно ли наказание воздействовать на причину поступка? Известен ли вам точный мотив? Попытайтесь его понять или разузнать у своего ребенка. Ваше молчание может повлиять на то, что ребенок больше не повторит подобный поступок?

Критика — лишнее. Начиная говорить с ребенком, не подвергайте его поступок критике и оскорблениям. Предложите вместе подумать над его действиями, придумать возможные варианты решения.

Ваши эмоции важны. В общении с ребенком вы занимаете позицию «родитель», а значит, ответственны за проявление своих эмоций. Важно помнить, что вы для него пример для подражания, авторитет, люди, которых он любит и уважает больше всего. Поэтому вы оказываете на ребенка самое большое влияние. Если же вы чувствуете, что с эмоциями справиться совсем сложно, обратитесь в семейный центр за получением психологической консультации.

Находя общий язык со своим ребенком при конфликтах, вы помогаете ему прорабатывать навык решения трудных ситуаций, находить пути и коммуникации — растите здоровую личность.

СПРАВКА

Для поддержки московских семей работают 28 городских организаций поддержки семьи и детства: 25 «Моих семейных центров», а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево». Они предоставляют поддержку семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Специалисты центров работают над восстановлением отношений между детьми и родителями, оказывают правовую поддержку и психологическую помощь, проводят тренинги, развивающие занятия и многое другое. При необходимости оказывается адресная помощь — выдаются социальные электронные сертификаты на продукты, одежду и бытовую технику.

Подробную информацию об услугах можно узнать на странице портала «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, и с ним свяжутся в течение одного рабочего дня.