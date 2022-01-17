Депутат Леонов назвал одобрение «Спутник V» в Австралии позитивной тенденцией

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Одобрение российской вакцины «Спутник V» для въезда в Австралию является позитивной тенденцией к признанию препарата за рубежом. Такое мнение высказал зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

— Это можно расценить как позитивную тенденцию. Тем более Австралия достаточно дружественная страна для США и Великобритании. Это действительно серьезный сигнал, что страны ориентируются не на какую-то политическую конъюнктуру, а ориентируются на здравый смысл, — отметил депутат в комментарии Life.ru.

Сергей Леонов предположил, что тенденция на одобрение российской вакцины от коронавируса за рубежом должна продолжиться. Тем не менее, он отметишл, что европейские страны пока не готовы принять такое решение. С учетом серьезного обострения отношений между Россией и Североатлантическим альянсом непризнание российской вакцины является политическим шагом, инструментом давления на Россию.

Депутат добавил, что затягивание процедуры одобрения российского препарата негативно влияет на двусторонние отношения между странами.

17 января медицинский регулятор Австралии (TGA) признал российскую вакцину «Спутник V» для подтверждения статуса вакцинации от коронавируса.