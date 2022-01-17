Российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» одобрили в Австралии

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Медицинский регулятор Австралии (TGA) признал российскую вакцину «Спутник V» для подтверждения статуса вакцинации от коронавируса. Об этом в понедельник, 17 января, сообщается на сайте регулятора.

Уточняется, что для подтверждения статуса вакцинированного на территории страны необходимо иметь две прививки этой вакцины — первую и вторую.

— Сегодня TGA определило, что еще одна вакцина от COVID-19, двухдозовый курс вакцины Института Гамалеи будет «признана» в целях установления статуса вакцинации путешественника, — говорится в сообщении регулятора.

14 января препарат для вакцинации от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» одобрили в западноафриканской стране Бенин.

До этого вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» получила одобрение в Лаосе.

В конце ноября в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что в Сан-Марино также одобрили вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». В РФПИ добавили, что «препарат также одобрен в качестве бустирующей инъекции для всех вакцин, которые применяются в Сан-Марино».