Вакцину «Спутник Лайт» одобрили в Бенине

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Препарат для вакцинации от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» одобрили в западноафриканской стране Бенин. Об этом в пятницу, 14 января, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

— РФПИ объявил об одобрении Министерством здравоохранения Республики Бенин российской однокомпонентной вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт». Регистрация прошла в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA), — приводит сообщение Фонда ТАСС.

Недавно вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» получила одобрение в Лаосе.

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До этого в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что в Сан-Марино также одобрили вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». В РФПИ добавили, что «препарат также одобрен в качестве бустирующей инъекции для всех вакцин, которые применяются в Сан-Марино».

21 октября в Минздраве России заявили, что в стране завершается подготовка необходимых документов для сертификации «Спутника V» в Европе. До этого в зарубежных СМИ сообщили, что решение о сертификации «Спутника V» в Европе могут принять в 2022 году.

20 октября в РФПИ заявили, что ВОЗ возобновила рассмотрение заявки на одобрение вакцины от коронавируса «Спутник V». 15 октября глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что визит экспертов Европейского агентства лекарственных средств в Россию ожидается осенью для завершения проверки в рамках одобрения «Спутника V».