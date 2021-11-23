РФПИ рассказал о регистрации препарата «Спутник Лайт» в Лаосе

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Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» получила одобрение в Лаосе. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) во вторник, 23 ноября.

— Российский фонд прямых инвестиций сегодня объявил, что российская однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» против коронавируса одобрена в Лаосской Народно-Демократической Республике, — отмечается на сайте фонда.

23 ноября в РФПИ сообщили о регистрации «Спутника Лайт» в Сан-Марино. Препарат также одобрен в качестве бустирующей инъекции для всех вакцин, которые применяются в стране.

21 октября в Минздраве России заявили, что в стране завершается подготовка необходимых документов для сертификации «Спутника V» в Европе. До этого в зарубежных СМИ сообщили, что решение о сертификации «Спутника V» в Европе могут принять в 2022 году.

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20 октября в РФПИ заявили, что ВОЗ возобновила рассмотрение заявки на одобрение вакцины от коронавируса «Спутник V». 15 октября глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что визит экспертов Европейского агентства лекарственных средств в Россию ожидается осенью для завершения проверки в рамках одобрения «Спутника V».