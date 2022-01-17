Вирусолог Альтштейн назвал главное отличие «омикрона»

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Врач-вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн рассказал о том, чем «омикрон» отличается от других штаммов коронавирусной инфекции.

— Он оказался совсем необычным штаммом, у него более 60 мутаций. С ним что-то не так, как с предыдущими штаммами. Предполагается, что он мог возникнуть в организме человека с иммунодефицитом. Он там видоизменялся, и поэтому приобрел такое количество мутаций, — объяснил врач в новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Принцип вакцинации от ковида, по словам вирусолога, будет работать и при «омикроне», но вопрос в том, в какой степени он это будет делать. По некоторым данным, он ликвидируется телами, которые вырабатывают другие вакцины. Отличие «омикрона» заключается в том, что для его нейтрализации необходимо в 40 раз больше антител.

— Если вы привиты, то с большей вероятностью можете рассчитывать на то, что не заболеете коронавирусом. Я рекомендую вам, если вы болели, через полгода провакцинироваться, — порекомендовал врач.

Мануальный терапевт назвал боль в пояснице симптомом штамма COVID-19 «омикрон».