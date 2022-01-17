Девять экскурсий прошли в аэропорту Домодедово в рамках акции «День без турникетов»

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова Карта всех событий

Столичный аэропорт Домодедово провел девять экскурсий в рамках акции «День без турникетов» за минувший год. Об этом сообщили в пресс-службе московского авиаузла в понедельник, 17 января.

Уточняется, что аэропорт присоединился к программе в 2019 году. Проект разработали с целью профориентации горожан и их знакомства с востребованными профессиями в Москве.

— За все время 15 таких встреч посетили около 350 слушателей. Традиционно гостям показывают территорию аэропортового комплекса. Специалисты воздушной гавани рассказывают об истории Домодедова, наземном обслуживании воздушных судов, работе орнитологической и кинологической служб, — отметили в пресс-службе.

Самой популярной активностью среди москвичей стала возможность побывать на борту самолета и в кабине пилота, заключили в пресс-службе авиагавани.

Ранее заместитель мэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что в 2021 году в Москве прошло четыре акции «День без турникетов», в которых поучаствовали 91,6 тысячи москвичей, что стало абсолютным рекордом.