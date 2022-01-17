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В народном календаре 18 января называют Крещенский сочельник, Голодный вечер или Голодная кутья. 19 января православные отмечают Крещение Господне. Считается, что с этого дня начинаются крещенские морозы.

В этот день запрещается убирать в доме, стирать белье в реке, ругаться и обижаться на кого-то. Постарайтесь простить обидчиков и мыслить позитивно.

Вода, собранная на Крещение, обладает сильной энергетикой. Смешивать крещенскую воду с обычной не рекомендуется, иначе она потеряет свои лечебные свойства. Во время сбора воды запрещено ругаться и думать о чем-то плохом.

Считается, что крещенская вода может простоять много лет и не испортиться. Но если в доме постоянно происходят ссоры и скандалы, то она придет в негодность уже через месяц.

В канун праздника и на Крещение нельзя брать или давать в долг. В противном случае весь год человек будет бедствовать.

Приметы погоды:

Если на Крещенский сочельник метель, то через три месяца тоже будет метель.

Чистое небо в крещенскую ночь — к богатому урожаю гороха.

Сияющие звезды на небе — к хорошему хлебу.

Собаки часто лают — будет дичи много.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что запрещено делать в Крещенский сочельник, 18 января

Именины отмечают: Григорий, Евгения, Иосиф, Лукьян, Нонна, Полина, Роман.