Капитальный ремонт запланировали в подземном пешеходном переходе в Солнцеве

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Россия, Москва, Боровское шоссе Карта всех событий

Специалисты запланировали провести капитальный ремонт подземного пешеходного перехода на Боровском шоссе в районе Солнцево. Об этом сообщил председатель столичного Комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Валерий Леонов в понедельник, 17 января.

Он отметил, что в рамках развития транспортной инфраструктуры городские власти уделяют особенное внимание модернизации пешеходных переходов.

— В скором времени в районе Солнцево отремонтируют и приспособят для маломобильных групп населения подземный пешеходный переход, расположенный на Боровском шоссе, — заявил председатель ведомства.

Леонов добавил, что в рамках капремонта специалисты обновят облицовку тоннельной части конструкции, сходов и пространства перед лифтами, а также заменят лестницы, покрасят потолки и приведут в порядок служебные помещения.

Помимо этого, здесь создадут доступную среду для горожан с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что подземный пешеходный переход в столичном районе Донской оборудуют современными системами безопасности и мониторинга.