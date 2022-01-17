Нутрициолог Литошенко назвала продукты, необходимые для качественной работы мозга

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Нутрициолог Софья Литошенко перечислила продукты, необходимые для качественной работы мозга.

— Человеческий мозг почти на 60 процентов состоит из жира. Есть данные о том, что жирные кислоты являются одним из самых необходимых элементов для полноценной работы серого вещества. При этом особенно важны для развития мозга человека именно омега-3 жирные кислоты, — пояснила эксперт в комментарии Life.ru.

Более того, омега-3 необходима для профилактики деменции и болезни Альцгеймера.

Источником омега-3 могут стать семена чиа, льна, грецкие орехи. Эйкозапентаеновую и докозагексаеновую кислоты можно получать не только из рыбы, но и из морских водорослей.

Она также пояснила, что нельзя забывать о разнообразии рациона. Стоит добавлять в него полезные ненасыщенные жиры, содержащиеся в растительных продуктах, например, в орехах, семенах и авокадо. А вот избыточное потребление насыщенных жиров из продуктов животного происхождения, а также трансжиров опасно для здоровья, так как может привести к развитию атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа.

Ранее диетолог Елена Кален перечислила продукты, употребление которых на ужин способно негативно сказаться на глубине и качестве сна.