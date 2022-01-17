Диетолог Кален назвала вызывающие бессонницу продукты

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Диетолог Елена Кален перечислила продукты, употребление которых на ужин может негативно сказаться на глубине и качестве сна.

Она отметила, что при регулярном недосыпе снижается иммунитет, в организме накапливаются гормоны стресса, ухудшается общее состояние организма. Также человек быстрее устает и становится раздраженным, что часто ведет к перееданию и появлению лишнего веса.

По словам диетолога, причиной бессонницы могут быть некоторые продукты. Например, приготовленное мясо (жареное или гриль), помидоры, баклажаны, консервированные продукты, соления (и овощи, и рыба), авокадо и сыр с плесенью.

— Перечисленные продукты могут содержать в довольно больших количествах тиранин. Эта аминокислота в организме превращается в норадреналин (гормон стресса). Его концентрация в крови повышается при всех стрессовых ситуациях. В результате мы будем чувствовать себя перевозбужденными, а ночью с трудом засыпать, — пояснила Кален на своей странице в соцсети Instagram.

Кроме того, специалист подчеркнула, что перед сном стоит воздержаться от употребления сельдерея и других продуктов с мочегонными свойствами, сообщает РИА Новости.

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