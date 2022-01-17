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Столичные коммунальщики начали очистку улиц города от снега

Виктория Сикерина

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Столичные коммунальщики начали очистку улиц города от снега
Фото: Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Специалисты московского жилищно-коммунального хозяйства приступили к очистке дорог, тротуаров и дворов города от снега. Помимо этого, коммунальщики начали обрабатывать территории противогололедными составами. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства в понедельник, 17 января.

В ведомстве отметили, что в Москве ожидается прирост снежного покрова на три сантиметра.

— Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. Под особым контролем — очистка от снега пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК), соцобъектам, — заявили в пресс-службе.

Также автомобилистов попросили быть внимательными на дорогах и не препятствовать проезду колонн техники, говорится в сообщении.

Видео: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Также в Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра из-за потенциально опасной погоды. Период предупреждения — до 21:00 18 января.

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