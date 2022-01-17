«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за сильного ветра

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Период предупреждения — до 21:00 18 января. Об этом в понедельник, 17 января, сообщили в Гидрометцентре России.

— Погода потенциально опасна, — говорится на сайте центра.

Кроме того, предупреждение о гололедице в столичном регионе действует до 12:00 того же дня.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что аномально повышенная для текущего месяца температура воздуха ожидается в городе 17 января. Однако на следующий день прогнозируются осадки в виде снега, усиление порывов ветра, метель и гололедица. Он отметил, что в понедельник уровень атмосферного давления понизится до 725 миллиметров ртутного столба. Такое явление связано с приближением глубокого циклона.

Ранее главный эксперт Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила, что на Крещение, 19 января, Москва окажется в тылу циклона, который принесет новую порцию снега. Более того, этот процесс повлияет на температурные показатели, а также на повышение атмосферного давления.