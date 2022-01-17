Число мошеннических операций в Подмосковье увеличилось на 12,4 процента за 2021 год

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В Подмосковье в 2021 году на 12,4 процента увеличилось число мошеннических операций, сообщили в ГУРБ области. По словам руководителя ведомства Романа Каратаева, специалисты постоянно изучают новые виды мошеннических действий, чтобы принимать профилактические меры и предупреждать жителей региона о возможной опасности.

В частности, выросло число случаев телефонного мошенничества.

— Самым эффективным способом не стать жертвой мошеннических действий по телефону является прекращение разговора в самом начале беседы с предполагаемым преступником, — отметил Роман Каратаев.

Он добавил, что в случае необходимости консультации с работником банка лучше самому позвонить по официальному номеру организации. В сети следует доверять исключительно официальным сайтам компаний и ведомств.

В целом в регионе за год зарегистрировали около 70 тысяч преступлений. При этом снизилось количество краж из квартир, угонов автомобилей, случаев незаконного оборота наркотических средств, передает портал «Подмосковье сегодня».

Ранее эксперт назвал процент преступлений с использованием легального оружия в России.