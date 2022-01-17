Покупатель часов за полмиллиона рублей «растворился» в отеле в центре Москвы

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Россия, Москва, улица Новый Арбат Карта всех событий

Москвич лишился часов за полмиллиона рублей в отеле в центре Москвы. Об этом в понедельник, 17 января, «ВМ» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.

— Установлено, что заявитель на одном из сайтов бесплатных объявлений в сети Интернет поместил объявление о продаже принадлежащих ему часов известного бренда. Ему позвонил неизвестный с предложением покупки часов. Они встретились в отеле в центре Москвы, где покупатель забрал упаковку с часами и якобы для их проверки проследовал в номер, а заявитель остался ждать его в фойе, — рассказали в пресс-службе.

«Покупатель» долго не возвращался, и мужчина забил тревогу и решил проверить. В номере никого не было, и продавец пошел в полицию. Выяснилось, что мужчина не входил в номер, а направился прямиком в лифт отеля и скрылся.

Материальный ущерб составил 500 тысяч рублей.

Вскоре правоохранители задержали злоумышленника на Новом Арбате. Им оказался 32-летний москвич. Часы он успел продать, а деньги — потратить.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

В декабре произошел похожий случай. Тогда в полицию обратился 65-летний пенсионер. Он рассказал, что его сын хотел приобрести подержанный автомобиль. Поскольку и его сын, и сам пожилой мужчина находились за пределами столицы, им потребовался посредник, который бы осмотрел машину и передал деньги продавцу.

Такого посредника — совершенно незнакомого мужчину — пенсионер нашел в интернете. Незнакомец осмотрел машину и получил от пенсионера миллион рублей, чтобы передать их продавцу. После этого «посредник» перестал выходить на связь.