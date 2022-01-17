Четырехкилометровый водопровод построят в Новой Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Троицк Карта всех событий

Проект строительства водопровода протяженностью четыре километра утвердили в Троицком административном округе (ТАО) столицы. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в понедельник, 17 января.

Она отметила, что объект появится на территории поселений Десеновского и Первомайского и городского округа Троицк.

— Водопровод предназначен для водоснабжения существующих и перспективных потребителей городского округа Троицк и поселения Первомайского из централизованной системы водоснабжения. Кроме того, строительство нового водопровода обеспечит водой административные, социальные и спортивные объекты, — заявила руководитель комитета.

Конструкция обеспечит питьевой водой водозаборные пункты «Ботаково» и «Микрорайон В».

Помимо этого, специалисты обновят на участке систему освещения. Ее протяженность составляет 61 метр.

До этого сообщалось, что московские власти утвердили проект строительства водопровода в Троицком округе. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.