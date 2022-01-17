Диетолог Гинзбург предупредил о вреде полуфабрикатов

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, почему не стоит часто употреблять полуфабрикаты, которые пользуются популярностью у многих россиян.

Так, например, не стоит покупать готовые сырники и наггетсы, которые надо только пожарить.

— Замороженные сырники очень вредны, потому что в них много некачественных масел и сахара. В таких продуктах чрезвычайно много трансжиров, которые не может переварить организм, поэтому они накапливаются и становятся источником воспаления, — рассказал врач в комментарии Nation News.

Кроме того, по словам диетолога, не стоит часто есть пельмени и покупные блины с мясом, поскольку такие продукты могут быть сделаны из плохого фарша. Также в них часто кладут избыточное количество соли и усилителей вкуса.

Из полезных полуфабрикатов диетолог выделил сухофрукты, компотные смеси, зерновые хлопья. Подобные продукты можно использовать в ежедневном рационе.

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