Диетолог Гинзбург предупредил о вреде полуфабрикатов
Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, почему не стоит часто употреблять полуфабрикаты, которые пользуются популярностью у многих россиян.
Так, например, не стоит покупать готовые сырники и наггетсы, которые надо только пожарить.
— Замороженные сырники очень вредны, потому что в них много некачественных масел и сахара. В таких продуктах чрезвычайно много трансжиров, которые не может переварить организм, поэтому они накапливаются и становятся источником воспаления, — рассказал врач в комментарии Nation News.
Кроме того, по словам диетолога, не стоит часто есть пельмени и покупные блины с мясом, поскольку такие продукты могут быть сделаны из плохого фарша. Также в них часто кладут избыточное количество соли и усилителей вкуса.
Из полезных полуфабрикатов диетолог выделил сухофрукты, компотные смеси, зерновые хлопья. Подобные продукты можно использовать в ежедневном рационе.
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