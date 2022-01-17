Пик переселения по реновации ожидается в Москве через два года

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Пик переселения горожан в новое жилье по программе реновации планируется достичь к 2024 году. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 17 января.

Он отметил, что объемы строительства новостроек в рамках программы непрерывно увеличиваются.

— В 2022 году мы планируем построить порядка 100 домов и начать переселение 38 тысяч жителей, а на пик переселения мы можем выйти уже в ближайшие два года, — заявил заммэра.

Бочкарев добавил, что в ближайшие два года городские власти планируют организовать переселение 200 тысяч москвичей. При этом с момента реализации проекта 48 тысяч горожан уже переехали в новые квартиры, а еще порядка 22 тысяч находятся в стадии переезда, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что столичное управление Росреестра за 2021 год поставило на учет 83 дома площадью более 1,6 миллиона квадратных метров по программе реновации жилья. Первое место по числу новостроек занял ВАО: там поставлены на учет сразу 13 домов площадью 188,4 тысячи квадратных метров.