Подмосковье стало одним из лидеров по числу производителей экологически чистых продуктов

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Московская область признана одним из лидеров в стране среди регионов по числу производителей органической продукции, экологически чистых продуктов, а также продовольствия и сырья, которые соответствуют специальным требованиям законодательства.

Московская область заняла второе место по числу таких производителей.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, в настоящее время рассматривается вопрос оказания мер господдержки производителям органической продукции. Он отметил, что за последние годы изменилась конъюнктура рынка и существенно вырос спрос на органическую продукцию, поэтому одной из приоритетных задач является увеличение количества экологически чистых производств в регионе, передает РИАМО.

В настоящее время в регионе работают восемь производителей органических товаров.

На предприятиях производят мясную и молочную продукцию, кофе, чай, яйца, корма для животных, другие продукты растениеводства.

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