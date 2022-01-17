Таганский суд оштрафовал Google еще на четыре миллиона рублей

Фото: пресс-служба суда / АГН Москва

Таганский суд Москвы оштрафовал американскую компанию Google на четыре миллиона рублей за повторный отказ удалять запрещенную на территории РФ информацию. Об этом в понедельник, 17 января, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.

— GOOGLE LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2.1 ст. 13.40 Кодекса Российской Федерации о («Нарушение порядка ограничения доступа к информации» — прим. «ВМ») об административных правонарушениях, и ему (Google LLC — прим. «ВМ») назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 000 000 рублей, — рассказал собеседник «ВМ».

Это не первый случай со штрафами в отношении компании в этом году. 12 января Google, WhatsApp и Facebook оплатили штрафы совокупно на 22 миллиона рублей. Они были предусмотрены решениями Таганского суда Москвы из-за того, что сервисы не локализовали базы данных российских пользователей. По решению суда, WhatsApp был оштрафован на четыре миллиона рублей, а Google — на три миллиона рублей.

7 декабря 2021 года Таганский суд оштрафовал компанию Google на два миллиона рублей за неудаление запрещенного контента. До этого судья рассмотрела еще два протокола и оштрафовала Google LLC на 10 миллионов рублей.