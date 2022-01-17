Таганский суд оштрафовал Google еще на четыре миллиона рублей
Таганский суд Москвы оштрафовал американскую компанию Google на четыре миллиона рублей за повторный отказ удалять запрещенную на территории РФ информацию. Об этом в понедельник, 17 января, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.
— GOOGLE LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2.1 ст. 13.40 Кодекса Российской Федерации о («Нарушение порядка ограничения доступа к информации» — прим. «ВМ») об административных правонарушениях, и ему (Google LLC — прим. «ВМ») назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 000 000 рублей, — рассказал собеседник «ВМ».
Это не первый случай со штрафами в отношении компании в этом году. 12 января Google, WhatsApp и Facebook оплатили штрафы совокупно на 22 миллиона рублей. Они были предусмотрены решениями Таганского суда Москвы из-за того, что сервисы не локализовали базы данных российских пользователей. По решению суда, WhatsApp был оштрафован на четыре миллиона рублей, а Google — на три миллиона рублей.
7 декабря 2021 года Таганский суд оштрафовал компанию Google на два миллиона рублей за неудаление запрещенного контента. До этого судья рассмотрела еще два протокола и оштрафовала Google LLC на 10 миллионов рублей.