В Кремле прокомментировали заявления США о базах РФ в Латинской Америке

Фото: Администрация президента РФ

Говоря о возможности размещения в Латинской Америке российских военных мощностей, не стоит забывать, что речь идет о суверенных странах (Кубе и Венесуэле). Такое мнение в понедельник, 17 января, выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом Песков не стал отрицать, что в связи со сложившейся в мире обстановкой Россия постоянно думает о собственной безопасности.

— Речь ведем о суверенных государствах, давайте не забывать об этом. Безусловно, в контексте нынешней ситуации, Россия думает, как обеспечить собственную безопасность, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

14 января советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россию может ожидать «жесткий ответ», если она разместит войска на территории Латинской Америки.

12 января сообщалось, что группа сенаторов в США представила законопроект о санкциях в отношении России на случай обострения кризиса на Украине. Инициатива, как уточняется, посылает четкий сигнал о готовности США добиться «разрушительных» последствий для экономики России при эскалации на Украине. Под санкции в рамках проекта попадают президент России, премьер-министр, а также главы МИД и Минобороны.