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Началось строительство четырех корпусов в ЖК «Мичуринский парк» на западе Москвы

Михаил Алимов

Город
Началось строительство четырех корпусов в ЖК «Мичуринский парк» на западе Москвы
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Озёрная улица Карта всех событий

В Москве началось строительство четырех корпусов в ЖК «Мичуринский парк», рассчитанных на 1440 квартир. Об этом в понедельник, 17 января, сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы.

— В районе Очаково-Матвеевское на улице Озерной началось строительство четырех корпусов, которые должны стать составной частью жилого комплекса «Мичуринский парк», — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

По словам главы департамента Сергея Левкина, общая площадь квартир в новых корпусах составит 60,5 тысячи квадратных метров. Под ними расположится автостоянка на 271 машину.

— Новый жилой комплекс строится в районе с хорошо развитой инфраструктурой — возводящиеся корпуса появятся в пяти минутах ходьбы от станции метро «Озерная». Кроме того, собственная инфраструктура проекта включает три детских сада, две школы, торговый центр, — отметил Левкин.

Первые этажи будут нежилыми — там расположатся магазины, офисы и рестораны. Их общая площадь составит две тысячи квадратных метров.

До этого сообщалось, что коттеджный поселок с объектами социальной инфраструктуры возведут в деревне Софьино поселения Краснопахорского в Троицком административном округе (ТАО) столицы. Соответствующий проект строительства уже одобрили в градостроительно-земельной комиссии (ГЗК), которую возглавляет мэр города Сергей Собянин.

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