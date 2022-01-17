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Лолита рассказала, почему композитора Игоря Николаева называют Моцартом

Ирина Игнатенко

Общество
Лолита рассказала, почему композитора Игоря Николаева называют Моцартом
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Певица Лолита Милявская рассказала, кто и почему прозвал композитора и певца Игоря Николаева Моцартом.

— С легкого слова «Дуэта академия» мы назвали тебя Моцартом. И вроде это сначала звучало в шутку, а потом всей своей творческой жизнью ты доказал, что с точки зрения олимпа музыкального, шоу-бизнесового ты действительно Моцарт. Потому что ты мелодист. Ты очень яркий человек и в то же время очень ранимый, — отметила певица в комментарии ФАН.

Она добавила, что за время творческой карьеры Николаев написал большое количество ярких, ироничных, позитивных стихотворений, которые помогают окружающим выстоять в непростых жизненных ситуациях.

17 января певцу и композитору Игорю Николаеву исполнилось 62 года. Лолита пожелала другу и любимому музыканту здоровья, отметив, что все остальное не имеет значения.

До этого Лолита рассказала об участии в кастинге сериала «Моя прекрасная няня».

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