Снегопад не повлиял на работу общественного столичного транспорта

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Общественный транспорт Москвы работает в штатном режиме несмотря на снегопад. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 17 января.

В ведомстве отметили, что более двух тысяч сотрудников метро непрерывно контролируют ситуацию на открытых станциях и около вестибюлей, а также при необходимости чистят объекты от осадков. При этом двадцать единиц техники задействованы в уборке открытых платформ от снега.

— В штатном режиме работают трамваи. В преддверии непогоды мы проверили каждый вагон. На маршрутах работают специальные вагоны-снегоочистители — они регулярно очищают пути от снега. Все службы метро, которые отвечают за трамвайную инфраструктуру, в онлайн-режиме следят за ситуацией на улицах города, — заявили в пресс-службе.

Также не осложнилась работа наземного транспорта столицы. Однако не исключены задержки автобусов и электробусов из-за мелких ДТП по причине неблагоприятных для дорожной безопасности погодных условий.

— Просим пользоваться городским транспортом для поездок по городу. Это поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы города, — заключили в сообщении.

Утром 16 января специалисты московского жилищно-коммунального хозяйства приступили к очистке дорог, тротуаров и дворов города от снега. Помимо этого, коммунальщики начали обрабатывать территории противогололедными составами. Водителей попросили быть внимательными на дорогах и не препятствовать проезду колонн техники.