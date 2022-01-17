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Инфекционист рассказал, через какое время после вакцинации можно купаться в проруби

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Инфекционист рассказал, через какое время после вакцинации можно купаться в проруби
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков заявил, что купаться в проруби можно даже несмотря на распространение «омикрона».

Он отметил, что навряд ли во время Крещения на улицах будет больше людей, чем в новогодние праздники. При правильной подготовке крещенские купания могут принести пользу иммунитету.

— В момент купания выделяется огромное количество различных медиаторов, в том числе стимулирующих гормональные выбросы и иммунитет. Если человек к этому подготовлен морально и физически, и у него нет хронических заболеваний, то стрессовый фактор от контакта с ледяной водой, которая запускает адаптационные способности, наоборот стимулирует иммунитет, а не снижает его, — отметил инфекционист в комментарии НСН.

По его словам, риск заразиться «омикроном» в помещении гораздо выше, чем в открытом пространстве.

Евгений Тимаков добавил, что можно принимать участие в крещенских купаниях после вакцинации, если после прививки прошло более трех дней.

Ранее в РПЦ призвали верующих к осторожности во время крещенских купаний.

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