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Порядка 29 тысяч обращений обработали в Общественном штабе по реновации за 2021 год

Виктория Сикерина

Сюжеты: 

Программа реновации жилья в Москве Итоги — 2021
Город
Порядка 29 тысяч обращений обработали в Общественном штабе по реновации за 2021 год
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Специалисты Общественного штаба по программе реновации жилищного фонда приняли около 29 тысяч обращений горожан за 2021 год. Об этом сообщили в пресс-службе штаба в понедельник, 17 января.

Уточняется, что за минувший год свыше 1,4 тысяч москвичей посетили приемы по вопросам реализации проекта.

— В 2021 году на горячую линию Общественного штаба позвонили почти 26 тысяч человек, на электронную почту поступило более 1,6 тысячи обращений, — отметил председатель Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации и член столичной Общественной палаты Валерий Теличенко.

По его словам, за 2021 год в штабе провели 45 приемов профильных ведомств. Мероприятия посетили более 300 человек.

— В связи с тем, что в прошлом году началось активное переселение жителей в новые дома, москвичей стали больше интересовать предметные вопросы, касающиеся особенностей предоставления нового жилья, информирования о начале переселения, возможности покупки дополнительных квадратных метров, — заключил руководитель ведомства.

Ранее мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что пик переселения горожан в новое жилье по программе реновации планируется достичь к 2024 году.

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