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Психолог рассказала, как избавиться от стресса и обрести спокойствие

Ольга Маркова

Виктория Сикерина

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Психолог рассказала, как избавиться от стресса и обрести спокойствие
Фото: Pexels

Клинический психолог, эксперт по психосоматике Ирина Гаврилова рассказала «Вечерней Москве», как двигаться от стресса и возложенных на себя обязательств и ожиданий к эффективности и спокойствию.

Специалист предложила следовать правилам, которые помогут мобилизоваться и сосредоточиться на главном. Одно из них — поставить четкие цели.

— Мы любим глобальное планирование и забываем детализировать. Самое эффективное — разбить год на периоды не более двух–трех месяцев и ставить цели именно на них. Причем целей должно быть по минимуму — только самые приоритетные. Они идут в основной план. Остальные — в бонусный. Таким образом, выполняя всего одну задачу в день, мы имеем законное право похвалить и вознаградить себя. Нельзя забывать, что вознаграждение — это важный пункт на пути к достижению результата, —посоветовала эксперт.

Лень может быть спровоцирована не только физической усталостью, но и отклонениями в ментальном состоянии человека. Об этом накануне сообщил врач-психиатр, кандидат медицинских наук Евгений Фомин, назвав три способа избавления от этого явления.

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