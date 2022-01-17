Пять образовательных объектов возведут в составе жилого комплекса на Варшавском шоссе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

Специалисты планируют построить две общеобразовательные школы и три детских сада в составе жилого комплекса «Life-Варшавская» на юге Москвы. Об этом сообщил в понедельник, 17 января, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что раньше около Варшавского шоссе располагалась продовольственная база, однако вскоре здесь появится современный жилой квартал с необходимой социальной инфраструктурой.

— Помимо жилья, предусмотрено строительство пяти объектов образования — трех детских садов и двух школ, — заявил заммэра.

Бочкарев добавил, что на территории объекта уже ввели в эксплуатацию детский сад на 110 воспитанников. Готовность еще одного дошкольного учреждения на 160 детей оценивается в 40 процентов.

При этом на 35 процентов завершены работы по возведению школы на 900 учеников. Скоро специалисты начнут строить детский сад на 500 мест и школу на 650 детей, говорится в сообщении.

В понедельник, 17 января, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства учебного комплекса с детским садом и школой на Варшавском шоссе.