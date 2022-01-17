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Объявлен состав сборной России по биатлону на предстоящей Олимпиаде в Пекине

Полина Долганова

Спорт
Объявлен состав сборной России по биатлону на предстоящей Олимпиаде в Пекине
Фото: Сайт союза биатлонистов России / biathlonrus.com

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров в понедельник, 17 января, объявил состав сборной России, которая будет представлять страну на предстоящей Олимпиаде в Пекине.

По его словам, в состав мужской сборной вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, а также Максим Цветков.

Запасными в мужской сетке соревнований оказались Александр Поварницын и Антон Бабиков.

В составе женской сборной в Пекин отправятся Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Запасными среди женщин стали Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова, подытожили в СБР.

Накануне россиянки Камилла Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию. По словам олимпийского чемпиона 2022 года Алексея Ягудина, если не произойдет неприятных сенсаций, то россиянки смогут взять все медали и на Олимпиаде. При этом окончательный состав сборной по фигурному катанию еще не объявлен.

Олимпиада в Пекине будет проходить в период с 4 по 20 февраля 2022 года.

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