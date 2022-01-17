Вирусолог сравнил «омикрон»-штамм с ветрянкой и корью

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Летальность у «омикрон»-штамма в 4–5 раз меньше, чем у «дельты», однако он более заразный и распространяется так же быстро, как ветрянка и корь. Такое заявление сделал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

По его словам, подобные вирусы распространяются как лесной пожар. Из-за повышенной заразности нового штамма коронавирусной инфекции может вырасти число летальных случаев.

— Опасность остается: он очень контагиозный, существенно более заразный, чем «дельта», и близок по этому параметру к вирусам ветрянки и кори. За счет того что им будет заражаться много людей, он унесет, к сожалению, какие-то жизни, — отметил Аграновский в комментарии «Радио 1».

Эксперт также добавил, что на сегодняшний день неизвестны постковидные осложнения, вызванные заражением «омикрон»-штаммом, и это является проблемой. Он напомнил, что необходимо вовремя проходить вакцинацию и ревакцинацию, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем.

17 января в Госдуме исключили введение полного локдауна из-за «омикрон»-штамма.