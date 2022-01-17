В Госдуме исключили введение полного локдауна из-за омикрон-штамма

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В России вряд-ли ведут полномасштабный локдаун из-за распространения штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Такое мнение в понедельник, 17 января, выразил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Он заявил, что российские власти подготовились к новой волне пандемии: укрепили первичное звено сферы здравоохранения и пополнили резерв кадров.

По его словам, введение каких-либо дополнительных ограничений будет зависеть от эпидобстановки в каждом отдельном регионе.

— Как показывает опыт зарубежных стран, ситуация везде разная, поэтому спрогнозировать ситуацию с «омикроном» в нашей стране сложно, — цитирует специалиста газета «Известия».

При этом депутат Госдумы Дмитрий Хубезов 12 января заявил, что новый локдаун возможен в России, если ежедневно будет фиксироваться более 40 тысяч случаев коронавируса.

7 января директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что если в течение полугода удастся пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции 70 процентам населения, то пандемия COVID-19 будет близка к завершению. Однако если люди будут прививаться медленными темпами, то заболеваемость будет продолжаться до бесконечности.