Гинцбург назвал процент привитого населения, который завершит пандемию COVID-19

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Если в течение полугода удастся пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции 70 процентам населения, то пандемия COVID-19 будет близка к завершению. Однако если люди будут прививаться медленными темпами, то заболеваемость будет продолжаться до бесконечности. Об этом в пятницу, 7 января, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

— Если 70 процентов населения привьем за шесть месяцев, то пандемия закончится, потом будем границы открывать, возвращаться к привычной жизни. А если вакцинация будет в час по чайной ложке идти, то будем считать волны до бесконечности, — рассказал эксперт.

Кроме этого ученый напомнил, что необходимо не забывать ревакцинацию, которая должна выполняться через полгода после вакцинации, передает РИА Новости.

Ранее Гинцбург сказал, что первые несколько дней после вакцинации от коронавирусной инфекции подросткам, как и взрослым, необходимо воздержаться от тяжелых физических нагрузок.

1/3 2/3 3/3

В ноябре Александр Гинцбург рассказал, что пандемия COVID-19 закончится, когда необходимым количеством антител будут обладать 70–75 процентов населения. При таком сценарии, как уточнил он, эпидемический процесс будет «самозатухающим». Для достижения этого следует увеличить нынешние темпы вакцинации в три–четыре раза, заключил специалист.