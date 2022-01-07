Гинцбург рассказал, от чего нужно отказаться подросткам после вакцинации от COVID-19

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Первые несколько дней после вакцинации от коронавирусной инфекции подросткам, как и взрослым, необходимо воздержаться от тяжелых физических нагрузок. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

— Пожалеть себя и немного больше дать энергии иммунной системе. Больше отдыхать и все, — рекомендует ученый в беседе с ТАСС.

22 ноября глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что пандемия COVID-19 закончится, когда необходимым количеством антител будут обладать 70–75 процентов населения. При таком сценарии, как уточнил он, эпидемический процесс будет «самозатухающим». Для достижения этого следует увеличить нынешние темпы вакцинации в три–четыре раза, заключил специалист.

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30 декабря руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» защищает привитых людей от смертности в 130 раз эффективнее по сравнению с непривитыми. Препарат бустирует другие вакцины и усиливает их эффект, в том числе повышает эффективность американских РНК-вакцин, подчеркнул он. «Спутник» является самым эффективным в мире по борьбе с новым вариантом «омикрон», заключил глава фонда.