В Госдуме допустили введение нового локдауна из-за «омикрона»

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Новый локдаун возможен в России, если ежедневно будет фиксироваться более 40 тысяч случаев коронавируса. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Хубезов в среду, 12 января.

— Если мы вернемся к предыдущей волне, вот эта 41 с небольшим тысяча заболевших, по сути дела, — это пик. Наша система здравоохранения примерно на это количество каждодневно рассчитана, — рассказал парламентарий.

При этом в настоящее время полного локдауна не будет, отметил Хубезов в эфире «России 24».

12 января глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что до 30 процентов циркулирующих в Москве штаммов коронавируса приходятся на «омикрон». Конструирование вакцины «Спутник V» под новый вариант фактически закончено, добавил он. Необходимости обновлять препарат пока нет, но текущую версию можно будет адаптировать под «омикрон» за 2,5–3 месяца, заключил специалист.

30 декабря 2021 года руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» защищает привитых людей от смертности в 130 раз эффективнее по сравнению с непривитыми. Препарат «бустирует» другие вакцины и усиливает их эффект, в том числе повышает эффективность американских РНК-вакцин, подчеркнул он. «Спутник» является самым эффективным в мире по борьбе с новым вариантом «омикрон», заключил глава фонда.